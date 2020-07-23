Подружка красотки показала все, что можно

Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, показала невероятно фигуристую подружку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на первом снимке красотка позирует в тесном и крохотном белье, которое едва выдерживает роскошные формы девушки. При этом образ она решила дополнить красивым кулоном и элегантным макияжем.

А на другом снимке подружка Квитко позирует спиной на камеру в миниатюрном белье, которое максимально подчеркивает ее роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Даже Квитко позавидует», «божественные формы», «это очень красиво», «вау, красотка. Ты настолько прекрасна, что я просто смотрю на тебя и не могу оторваться», «абсолютная красота и грация», «она хороша», — пишут они.

До этого мы писали, что модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, восхитилась формами своей молоденькой подружки-блондинки.

Так, в этот раз Анастасия решила показать фото на своей странице в Инстаграм с одной из своих подружек-моделей, которыми часто восхищается и которых нередко рекламирует, удивляя сеть.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.