Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, показала невероятно фигуристую подружку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на первом снимке красотка позирует в тесном и крохотном белье, которое едва выдерживает роскошные формы девушки. При этом образ она решила дополнить красивым кулоном и элегантным макияжем.

А на другом снимке подружка Квитко позирует спиной на камеру в миниатюрном белье, которое максимально подчеркивает ее роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

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«Даже Квитко позавидует», «божественные формы», «это очень красиво», «вау, красотка. Ты настолько прекрасна, что я просто смотрю на тебя и не могу оторваться», «абсолютная красота и грация», «она хороша», — пишут они.

До этого мы писали, что модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, восхитилась формами своей молоденькой подружки-блондинки.

Так, в этот раз Анастасия решила показать фото на своей странице в Инстаграм с одной из своих подружек-моделей, которыми часто восхищается и которых нередко рекламирует, удивляя сеть.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.