Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, восхитилась формами своей молоденькой подружки-блондинки

Так, в этот раз Анастасия решила показать фото на своей странице в Инстаграм с одной из своих подружек-моделей, которыми часто восхищается и которых нередко рекламирует, удивляя сеть, сообщает Politeka.

Так, в этот раз стройная блондинка в одном белье с яркой улыбкой покорила социальную сеть Инстаграм, ведь кадр девушки выглядел весьма удачно. Девушка позировала в одном нижнем белье, совсем не скрывая достоинств и пышных форм. Наоборот, молодая модель даже подчеркнула их, повернувшись спиной к объективу.

«Шикарная женщина, просто шикарная 💕💕💕», «Мне нравится, это правда очень аппетитно👅😋😋😋🍌🍌🍌💦💦💦», «Это квитко молодости😃😃», «Sei stupenda un bacio😘», «Hermosa la amiga buenos dias mi vida😍😍😍», «Боже, ты просто идеальна💞💞», «Такая милая девушка», «Эрмоса, можно больше аппетитных прелестей🌷🌷!», «Она такая красивая, идеальный персик», - написали фанаты.

До этого еще одна красавица предстала в одном лишь черном купальнике без лишних украшений и похвасталась легким загаром с легкой улыбкой на лице. Светлые локоны она завязала в милые гульки, чем также восхитила поклонников Квитко.

«Вау 🔥 следуй @lacikaysomers ты пропускаешь много интересного», - написала Квитко.

Вот что ответили фанаты:

«Кто-то прислал мне сообщение, утверждающее, что вы 🤔 сказали, что сделали специальный аккаунт для разговоров с фанатами 🤔🤦🏼‍♂️😂», «Готово, детка», «Вот это огонь, красоточка🔥🔥🔥🔥💯», «Восхищает своей молодостью», «Иисус 😍😍 Daamnnnn🔥🔥🔥🔥🔥 Абсолютно потрясающая 💯😍😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️», «Абсолютно, Очень Красивая Леди 😘🥰😍🌹🌹💖💖», «Она великолепна ❤️❤️❤️», «Твои слова сладки, как мед, это доставляет мне удовольствие».

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.