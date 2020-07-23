Знаменитая модель Ким Кардашьян продолжает интриговать фанатов своей фигурой и жаркими кадрами из отдыха

Известная на весь мир звезда американских реалити-шоу каждый день хвастается пикантными фото, жаркими купальниками и своей фигурой в белье. При этом чаще всего кадры знаменитости хорошо обработаны, а те фото, которые могут подпортить ее образ, тщательно скрываются. Об этом пишет Politeka.net.

Представляем вашему вниманию топ неудачных фото знаменитости, которые всполошили сеть.

«Однажды Ким проснулась и плакала из-за жестокости людей. Она не привыкла, чтобы ее ненавидели», – рассказала близкая подруга звезды в одном из интервью. После некоторых из представленных ниже фото от Кардашьян отписались в Инстаграм более сотни тысяч человек.

Отметим, вид ким многих фанатов очень интригует, а ее фигура всегда в центре обсуждения. После полученной критики в свой адрес звезда начала активно заниматься спортом, правильно питаться и худеть.

Не так давно в социальных сетях Ким также рассказала о своих пищевых привычках и любимых блюдах. Как оказалось, Кардашьян питается исключительно растительной пищей. Знаменитость отметил, что не переносит острых блюд, при этом вся ее семья тоже сидит на растительной диете – кроме Норт, которая ест рыбу и моллюсков.

Также Ким рассказывала ранее, что в ее холодильнике всегда теперь много овощей и фруктов. Остатки приготовленных блюд хранятся в стеклянных контейнерах, в таких же Ким хранит и сладости для детей.

На кухне Канье и Ким есть специальная машина для приготовления натуральный йогуртов, причем делают их не только из коровьего молока: в холодильнике огромный выбор разных типов растительного молока.

Также в холодильнике Ким много соков, разные виды растительных масел, сиропы и джемы. А на кухне есть несколько типов муки, сахар и самые разные специи. В морозильной камере у Кардашьян-Уэстов много замороженных полуфабрикатов и овощей. Похоже, чтобы избежать подобной критики, как было ранее, Ким кардинально сменила рацион и начала усиленно заботиться о себе – результат не заставил себя ждать.

Напомним, Ким Кардашьян сняла образ "первой леди" и показала разврат в одном белье на диване.

Как сообщала Politeka, счастливая Ким Кардашьян неожиданно похвасталась пополнением в семье.

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