Самая горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком - победительница проекта Даша Ульянова поделилась неожиданными фото в белом платье и костюме

В этот раз стройная красотка показала на серии новых кадров новые образы, более похожие на праздничные. Представ перед поклонниками в белом тонком платье, изящном костюме и двух нарядах, более похожими на свадебные, Даше удалось покорить сеть.

В тонких белых кружевах и с аккуратной прической, дополненной легким макияжем, девушка выглядела отлично. Похоже, Ульяновой очень нравятся фотосессии и, как мы видим, также девушка любит интриговать сеть новыми выходками. Чтобы подогреть интерес к себе, молодая спортсменка начала делать под постами интересные замечания:

«Ну как вам? Я думаю, что ни для кого не секрет, что женственность девушки можно идеально подчеркнуть красивым платьем. И что мужчины просто в восторге от изысканных вечерних нарядов. Так и произошло моё знакомство с салоном «Анабель», когда они собирали меня на очень важное мероприятие.

Ну а сейчас, я набралась смелости и решила примерять ещё и свадебные образы в салоне. И не пожалела 😉 Знаете, я не из тех девочек, которые с самого детства мечтали выйти замуж, которые уже с 10-ти лет 😂 точно знают, какое платье хотят и что Мишка с 5-Б точно будет их женихом 😂😂

У меня как-то всё попроще с этим было и пир на весь мир никогда не был в приоритете. Но! Вот правильно говорят, стоит хоть раз повестись на эту авантюру и примерять то самое свадебное, как всё - ты уже такая вся девочка-девочка и не можешь оторваться от зеркала и всей этой красоты😍», - написала Даша.

Также чтобы разнообразить свое обучение на марафоне, который проводит, девушка также начала рассказывать о том, как полюбить себя, принимать недостатки и научиться жить с комплексами или же избавляться от них:

«Принимать себя - это такой же навык, как уметь вкусно готовить или заниматься йогой. А любой навык можно развивать! С чего начать? Проведи такой квест: возьми лист бумаги и ручку, поставь таймер на одну минуту и напиши список своих сильных сторон. Это могут быть как внешние черты, так и особенности характера (а можно сделать два отдельных списка). Важное условие - успеть выписать не менее десяти пунктов за одну минуту. А если получится больше - еще лучше!

Учиться любить себя - это увлекательное приключение, которое расширяет сознание и гарантированно меняет жизнь к лучшему. Не стоит привязываться к результату и ждать тот самый волшебный момент, когда в твоем сердце разгорится пламя любви. Каждый шаг, каждое незначительное действие на этом пути с первых минут начнут окрашивать жизнь свежими красками. Как вариант - почему бы не расправить плечи и не улыбнуться своему отражению в зеркале прямо сейчас?», - рассказала девушка.

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