Знаменитая артиска Ани Лорак показала стройную фигуру в коротком платье с сеточкой и подогрела слухи о своем романе

Как известно, после скандального развода Каролины с ее возлюбленным мужем Муратом, фанаты активно обсуждают личную жизнь звезды, приписывают ей новые романы и даже распространяют слухи о ее новой беременности.

Сама Ани Лорак сплетни о личной жизни не комментирует, но мастерски подогревает интригу у возлюбленном. Не так давно еще было известно, она встречается с Егором Глебом, молодым продюсером. Сейчас пара не появляется вместе и не публикует совместных кадров. Поэтому новый ролик, в главной роли которого оказалась счастливая Каролина с дочерью, вызвал немалый ажиотаж.

Так, пока фанаты ждут новую свадьбу звезды, Каролина решила снять яркий ролик, в котором предстала милой невестой, а ее дочь – маленькой принцессой. Каролина стояла с улыбкой на лице, ожидая своего возлюбленного у алтаря. По сюжету видеоистории, в кадре появился привлекательный молодой человек, но, к сожалению, это был лишь специальный рекламный ход ля ее конкурса.

«Красотка Каролина😘😘😘», «Ставим Лукас , если согласны что она красотка 😊», «Везде гивы, хоть бы один человек написал, что что-то выиграл🤦🏻‍♀️», «117 спонсоров, вы прикалываетесь что ли? 😂», «Развод это всё...... Зачем Лорак эти заморочки,так долго ждали.....», «Хочешь, не хочешь, кто ж не хочет, толку то,как конфетку в том мультике))) кто похвалит меня лучше всех, тому дам сладкую конфетку)))».

До этого артистка, сбросившая несколько десятков килограммов после рождения ребенка, решила показать стройную и подтянутую фигуру в спортивном костюме, поразив фанатов. Чаще всего Каролина показывает на своей странице, как веселится на концертах, примеряет новые модные платья на съемках и меняет имидж в клипах.

При этом о спорте, питании и сами занятия в зале Ани Лорак показывает крайне редко. Поэтому кадры, на которых певица похвасталась образом в черном спортивном костюме, состоящем из короткого топа и лосин, вызвали довольно бурную реакцию среди фанатов.

Сама Лорак утверждает, что лучшие диеты для артиста — это живые концерты. Ведь за одно выступление теряется такое количество калорий, что потом можно есть спокойно. Она не отказывается от вкусностей, но держит режим правильного питания и ест маленькими порциями.

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