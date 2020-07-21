Федора Добронравова не устраивают нынешние условия работы, несмотря на большую зарплату

Об этом в интервью журналистам рассказала заведущая труппой Бронислава Чунихина, которая работала со звездой "Сватов" в одном театре, передает КП.

58-летний актер Федор Добронравов очень востребован и на телевидении, и в кино, поэтому он посчитал невозможным просьбу руководства театра "не растрачивать себя на другие проекты".

«Федор приносил мне свое расписание, чтоб мы знали, когда он может играть, а когда у него сторонняя занятость. И мы подстраивались под него. Когда Федору было плохо с сердцем, когда он серьезно болел, наш директор Мамед Гусейнович предложил ему миллион рублей в месяц, лишь бы Федор не мотался по городам и весям. Нет, Добронравов, отказался, мол, буду работать, как раньше. Тогда ему предложили написать заявление, что зарплату он будет получать только за те дни, которые отрабатывает в театре. Понятно, что оклад стал меньше. Федор обиделся. И решил уйти», — призналась руководитель театральной труппы.

По словам Чунихиной, руководство театра не обижает своих артистов деньгами и они могут зарабатывать более миллиона.

«Миллион — вместе с надбавками и премиями, которыми распоряжается директор. Его право, кому какую премию давать. У нас в театре вообще очень хорошие зарплаты. Народные артисты получают по 400 тысяч рублей», — добавила руководител труппы.

Ранее Федор Добронравов жаловался, что остался без работы из-за карантина.

«Это же фактически несчастный случай, который нельзя ни обсуждать, ни предугадать. Сейчас все мои проекты заморожены. Хотя пока еще жив, все терпимо. Какие еще здесь есть градации», — заявлял актер.

Он подчеркивал, что подобное случилось с ним впервые. Даже во времена кризиса в 90-е он имел работу. Тогда в театре «Сатирикон», хотя денег практически не платили, артисты трудились на одном энтузиазме.

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