"Почему так никто больше не делает?"

Звезда Студии «Квартал 95» Юрий Ткач задался важным вопросом о модных трендах и рассказал, как покорить женщин

Известный артист опубликовал новое видео в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Судя по заднему плану, Ткач с женой проводят время в каком-то кафе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

На видео артист задается вопросом о том, почему сошла на нет мода носить кепки козырьком вбок.

«У меня вопрос: вот почему никто больше не носит кепочку вот так? Помните, люди ж носили кепочки так. Ну красиво ж было, гляньте», - напомнил Ткач, продемонстрировав на собственном примере, как это выглядело.

В этот момент за плечом артиста появилась его жена, которая пристально смотрит в камеру и приближается все ближе к мужу.

«Девочка уже подкатила, движуха пошла, все нормально!», - с улыбкой добавил Ткач, насмешив и свою жену.

Поклонники артиста активно комментируют его пост.

«Вы такие классные. Обожаю вас», «Это уже не модно», «Вы с женой одно целое», «Юрий вы с супругой, так похожи, счастья вам», «Человек настроения)», «В кепочке, без кепочки- самый лучший, самый клёвый и прикольный», «Вобше супер», «Вы такой классный всегда приятно смотреть», - комментируют украинцы.

Напомним, Юрий Ткач из "Квартал 95" огорошил внешним видом на съемках: "Украинский народный БДСМ".

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