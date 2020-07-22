Дочь «девушки Зорро» Кэтрин Зеты-Джонс - Кэрис Дуглас, покорила поклонников нежными и пикантными образами
17-летняя дочь Кетрин Зеты Джонс – Кэрис, снялась в пикантной фотосессии в саду, примерив шелковое платье на голое тело. Фотографии буквально взорвали соцсети и фан-аккаунты звездной четы, пишет Politeka.net
17-летняя Кэрис Джонс позировала на фоне природы – снимки юной красотки покорили поклонников ее звездной мамы. На фото Кэрис позирует среди природы в саду, а на ней – откровенное шелковое белое платье с глубоким декольте. При этом, интерес к девушке возник еще и потому, что она «забыла» надеть нижнее белье.
Тем не менее, звездная мама 17-летней красотки, не смутилась и подписала снимок:
«Моя девочка в саду»
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Поклонников восхитила эстетика снимка и самое главное – натуральная красота Кэрис. Смуглая кожа, длинные волосы и не стандартная модельная фигура с мягкими женскими чертами удостоились комплиментов поклонников. Пост получил более 136 тысяч лайков и свыше 1,6 комментариев.
Напомним, что Кэрис Дуглас является дочерью голливудских актеров Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс. Девочка является вторым ребенком в семье после ее брата Дилана Дугласа. Сейчас девочка заканчивает школу, играет на музыкальных инструментах и, как и ее мама, - владеет в совершенстве валлийским языком.
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