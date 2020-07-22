Дочь «девушки Зорро» Кэтрин Зеты-Джонс - Кэрис Дуглас, покорила поклонников нежными и пикантными образами

17-летняя дочь Кетрин Зеты Джонс – Кэрис, снялась в пикантной фотосессии в саду, примерив шелковое платье на голое тело. Фотографии буквально взорвали соцсети и фан-аккаунты звездной четы, пишет Politeka.net

17-летняя Кэрис Джонс позировала на фоне природы – снимки юной красотки покорили поклонников ее звездной мамы. На фото Кэрис позирует среди природы в саду, а на ней – откровенное шелковое белое платье с глубоким декольте. При этом, интерес к девушке возник еще и потому, что она «забыла» надеть нижнее белье.

Тем не менее, звездная мама 17-летней красотки, не смутилась и подписала снимок:

«Моя девочка в саду»

Поклонников восхитила эстетика снимка и самое главное – натуральная красота Кэрис. Смуглая кожа, длинные волосы и не стандартная модельная фигура с мягкими женскими чертами удостоились комплиментов поклонников. Пост получил более 136 тысяч лайков и свыше 1,6 комментариев.

Напомним, что Кэрис Дуглас является дочерью голливудских актеров Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс. Девочка является вторым ребенком в семье после ее брата Дилана Дугласа. Сейчас девочка заканчивает школу, играет на музыкальных инструментах и, как и ее мама, - владеет в совершенстве валлийским языком.





Напомним, чтосемейная драма Бритни Спирс набирает обороты, мать решилась на новую подлость

Также Politeka писала, что дочка Пугачевой и Галкина пошутила над звездным папой необычным образом: "Хитрюга"

А еще Politeka сообщала, что подросший сын Бекхэмов привел в дом невесту-миллиардершу старше себя: как выглядит избранница