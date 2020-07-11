21-річний Бруклін, син колишнього футболіста Дэвида і співачки Вікторії Бекхем, зібрався завести власну сім'ю

Як повідомляють британські ЗМІ, старший спадкоємець зіркової пари зробив пропозицію своїй подрузі, американській актрисі Николі Пельтц. 25-річна дівчина є дочкою відомого промисловця і мільярдера Нельсона Пельтца.

Відомо, що юний Бекхем зустрічається з Ніколою вже сім місяців. Якщо вірити друзям Брукліна, батьки цілком задоволені його вибором, що не дивно, враховуючи положення в суспільстві майбутньої невістки.

Раніше ми розповідали, що 45-річний Бекхем, ікона стилю, улюбленець мільйонів жінок, налякав своїм пошарпаним зовнішнім виглядом. Зірку спорту зняли на карантині під час походу з донькою Харпер в магазин.

Девід виглядав виснаженим і сильно постарілим. Більше того, на цей раз колись володар завидної шевелюри не надів головного убору - а, як відомо, він намагається не виходити в світ без кепки останнім часом. Так що, нарешті, розкрилася правда. Виявляється, Бекхему вже нічим похвалитися, так як його голова практично повністю облисіла.

Розмови про те, що футболіст стрімко втрачає волосся з'явилася кілька років тому. Ще в жовтні 2018 року вперше заговорили, що він зробив пересадку волосся. Його представники не підтвердили інформацію, а сам Бекхем коментував ситуацію так: «Зовсім очевидно, що в цьому немає нічого поганого. Якщо я почну демонструвати ознаки лисини, я просто поголюся».

Експерт по відновленню волосся Крейг Хентон висловив думку, що навряд чи Бекхем робив пересадку, а ось пройти спеціальні косметичні процедури по догляду за шевелюрою - міг. Але через карантин був змушений припинити їх, тому проблема знову виникла на горизонті.

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