Известная украинская певица и племянница Софии Ротару Соня Кей показала фигуру в дерзком образе прямо на улицах Киева
Красотка опубликовала новый пост в своем Инстаграм, в котором поделилась своим трендовым летним образом. Об этом пишет Politeka.net.
На новых фото Соня позирует на фоне киевской архитектуры в простом, но от этого не менее стильном образе. На ней черные джинсы в обтяжку и короткий черный топик. Образ красотки дополняют массивные ботинки, красный рюкзак и стильные очки. Волосы певица решила собрать в забавную прическу из двух маленьких гулек.
«Как же хорошо на Подоле летом! Яркое солнце и яркие краски домов насыщают меня отличным настроением на целый день! А какое настроение у тебя сегодня?», - подписала снимки Соня.
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Ее поклонники активно засыпают красотку лайками к посту.
До этого мы писали, что Соня Кей показала себя и рассказала о природе.
На фото Соня позирует в черных шортах и топе, а также туфлях. Девушка показывала себя во весь рост, а образ дополнила стильными очками. Красотка показывала себя на фоне зелени, демонстрируя длинные ножки, которыми ее наградила природа.
"Принять темп природы. Ее секрет - терпение", - написала Соня.
Напомним, миниатюрная племянница Ротару дала жару на природе в новом нежном образе: «Милая, как ангел!».
Как сообщала Politeka, взмыленная племянница Софии Ротару порезвилась на улице без штанов: "Очень приятно".
Также Politeka писала, что племянница Софии Ротару продемонстрировала нереальную фигуру в экстра-мини: "О, Боже мой".