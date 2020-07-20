Аналитики связывают "доллар по 30", о чем предупреждал президент Владимир Зеленский, с ростом инфляции и падением экономики

Предприниматели ассоциируют курс 30 гривен за доллар с инфляцией и "тяжелыми временами". Такие результаты показал опрос деловых ожиданий от Национального банка Украины. Ослабление гривны приведет к рецессии, бизнес в таких условиях будет сокращать персонал и уменьшать инвестиции, отмечают аналитики VoxUkraine, пишет "Сегодня".

"Если говорить людям, что национальная валюта обесценится на 10 процентных пунктов (с 27 до 30 грн/долл.), скорее всего, это приведет к увеличению ожидаемой инфляции на 3 процентных пункта – а это немало", - говорится в исследовании профессора Калифорнийского университета в Беркли Юрия Городниченко и профессора KSE Соломии Шпак.

Эксперты добавили, что предприниматели расценивают рост инфляции как дурное предзнаменование. Кроме того, в ожидании роста расходов, они могут заранее поднять цены, тем самым запуская "спираль инфляции".

"Исследование показывает: заявления о росте инфляции или ослаблении гривны являются контрпродуктивными, поскольку могут привести к сокращению инвестиций, потребления и занятости", – подытожили специалисты.

Напомним, экономический аналитик Владимир Мазуренко уверен, что резкий скачок курса доллара потянет за собой рост цен.

По его подсчетам, если доллар станет по 30 гривен, то уже в первые месяцы рост цен в Украине ускорится на 2,2 процентных пункта. Подорожают коммунальные услуги, бензин и даже продукты.

Как ранее мы сообщали, финансист Олег Пендзин прогнозирует падение экономики во втором полугодии. По его словам, за время карантина украинская промышленность потеряла намного меньше, чем торговля, транспорт, организация питания и проживания, что подтверждают данные Госстатистики.

"Глава нашего Кабмина надеется на рост ВВП во втором полугодии минимум на 1%, то есть ВВП упадет за год примерно на 4-4,5%. А по прогнозу МВФ, падение составит 8,2%, то есть еще минус 2,3-2,5% за второе полугодие", - подчеркнул эксперт.

Напомним, украинцам рассказали, что будет с курсом доллара и нужно ли бежать в обменники.

Как сообщала Politeka, доллар взбесился после отставки Смолия, курс меняется на глазах

Также Politeka писала, что гривна уйдет на дно, курс доллара удивит украинцев.