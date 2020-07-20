Американская фитнес-модель Ана Чери забыла про стыд и сверкнула невероятными изгибами в спортивном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Ты тот, кем себя считаешь. То, что чувствуешь, то и притягиваешь. То, что воображаешь, то и создаешь. Будда», — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном кадре Чери позирует в облегающем спортивном наряде. Демонстрируя нереальные формы. Элегантный топ знаменитости эффектно подчеркивает внушительных «близняшек». Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Так горячо», «Аж выпрыгивают прелести», «Притягивают ваши прелести», «волшебство! Не могу оторваться от вашей красоты», «выглядишь просто на миллион», «божественный вид», — пишут они.

До этого сообщалось, фитнес-модель Ана Чери пошла «ва банк», показав на камеру непревзойденную фигуру во время танца.

На кадрах знаменитость в упругом белье и штанах изгибается под музыку, показывая всем роскошные формы. Сам пост девушка решила не подписывать, однако ее поклонники все равно «засыпали» кумира комплиментами.

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