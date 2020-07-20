Американская фитнес-модель Ана Чери забыла про стыд и сверкнула невероятными изгибами в спортивном наряде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Ты тот, кем себя считаешь. То, что чувствуешь, то и притягиваешь. То, что воображаешь, то и создаешь. Будда», — говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованном кадре Чери позирует в облегающем спортивном наряде. Демонстрируя нереальные формы. Элегантный топ знаменитости эффектно подчеркивает внушительных «близняшек». Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.
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«Так горячо», «Аж выпрыгивают прелести», «Притягивают ваши прелести», «волшебство! Не могу оторваться от вашей красоты», «выглядишь просто на миллион», «божественный вид», — пишут они.
До этого сообщалось, фитнес-модель Ана Чери пошла «ва банк», показав на камеру непревзойденную фигуру во время танца.
На кадрах знаменитость в упругом белье и штанах изгибается под музыку, показывая всем роскошные формы. Сам пост девушка решила не подписывать, однако ее поклонники все равно «засыпали» кумира комплиментами.
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