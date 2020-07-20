Американская фитнес-модель Ана Чери забыла про стыд и сверкнула безупречной фигурой во время пикантного танца
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok знаменитости.
На опубликованных кадрах Чери в облегающем купальнике и штанах исполняет жаркий танец на камеру, эффективно демонстрируя внушительные прелести. Кадры она никак не подписала, хотя это не помешало ее поклонникам прийти в восторг.
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«Дикая кошечка», «о, черт! Хороший танец! И вид прекрасный!», «наконец-то я увидел, как ты танцуешь», «кайфовая, слов нет», «я никогда еще не видел такого горячего танца», «это самое милое, что можно увидеть на нашей планете», — пишут они.
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На снимке красотка позирует в мини-бикини, которое едва вместило роскошный бюст. Чери застыла в горячей позе с закрытыми глазами, элегантно приподняв руку у бассейна. Благодаря этому все ее поклонники могли насладиться ее подтянутой и загорелой красотой.
«Хотите знать, что я делала в Палм-Спрингс ??», - загадочно обратилась она к своим поклонникам.
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