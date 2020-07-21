Погода в Украине 21 июля буквально разорвет страну пополам, грозовые дожди «захватят» новые места

Об этом сообщает Politeka.

Так, на западной Украине уже «традиционно» дожди с грозами и похолодание до 24-27 градусов днем. Ночью их сменят свежие 13-17 по Цельсию. По сравнению с другими областями страны, здесь воздух прогреется меньше всего.

На севере также будет дождливо, повезет лишь жителям столицы и области. Несмотря на это, воздух днем прогреется до 26-28 градусов, а ночью показатель опустится до 15-17 по Цельсию.

В центральных регионах осадки будут лишь в Винницкой области. Синоптики прогнозируют днем от 26 до 32 со знаком «плюс». Ночью их сменят 15-17 выше нуля.

На юге Украины будет солнечно и без осадков. В дневное время суток будет невероятная жара, вплоть до +32 градусов. Ночью похолодает до 16-20 тепла.

Также без дождей сегодня будут и жители восточных регионов. Здесь на улице будет 27-29 тепла. Ночью посвежеет до 15-16 градусов тепла.

Кроме того, синоптики из Укргидрометцентра прогнозируют, что сегодня днем в западных регионах будет I уровень опасности. А в Хмельницкой, Николаевской, Херсонской и Донецкой областях наоборот, повышенный уровень пожарной опасности.

Жителей Киева и области сегодня ждут локальные дожди с грозами, которые накроют практически весь правый берег. Днем ожидается от 26 до 28 по Цельсию, а ночью около 15-17 градусов.

Напомним, погода не пощадит украинцев, стало известно о новом ударе: "похолодание до +11 и...".

Как сообщала Politeka, погода порадует украинцев идеальными условиями, но повезет не всем: кто окажется не у дел.

Politeka писала, что лето резко сменит акценты, дожди с грозами атакуют с новой силой: кому не повезет.