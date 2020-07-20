Самая горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком - и победительница проекта Даша Ульянова поделилась новым кадром с тренировки

Несколько недель назад Даша объявила о подготовке к марафону, который проведет для всех желающих узнать больше о растяжке, правильных упражнениях и том, как правильно садиться на шпагат. Являясь профессиональной гимнасткой, Даша лично записывает ролики со своим участием и наглядно демонстрирует все необходимое для фанатов.

Чтобы разнообразить свое обучение, девушка также начала рассказывать о том, как полюбить себя, принимать недостатки и научиться жить с комплексами или же избавляться от них:

«Принимать себя - это такой же навык, как уметь вкусно готовить или заниматься йогой. А любой навык можно развивать! С чего начать? Проведи такой квест: возьми лист бумаги и ручку, поставь таймер на одну минуту и напиши список своих сильных сторон. Это могут быть как внешние черты, так и особенности характера (а можно сделать два отдельных списка). Важное условие - успеть выписать не менее десяти пунктов за одну минуту. А если получится больше - еще лучше!

Учиться любить себя - это увлекательное приключение, которое расширяет сознание и гарантированно меняет жизнь к лучшему. Не стоит привязываться к результату и ждать тот самый волшебный момент, когда в твоем сердце разгорится пламя любви. Каждый шаг, каждое незначительное действие на этом пути с первых минут начнут окрашивать жизнь свежими красками. Как вариант - почему бы не расправить плечи и не улыбнуться своему отражению в зеркале прямо сейчас?

Сила женщины не в степени любви к себе, а в готовности развивать в себе это качество. Путей достижения успеха в этом направлении множество. Иногда принятие себя начинается с принятия несовершенств этого мира. Когда ты принимаешь непреложную истину о том, что мир не идеален, то перестаешь ожидать от него больше, чем он может тебе дать», - рассказала девушка, отмечая планы на будущее занятие. Некоторые пользователи тут зе вспомнили Даше ее увеличение губ, заговорив о пластике и собственных переживаниях.

Отметим, некоторое время назад Даша Ульянова показалась в «сторис» в заплаканном виде. Сейчас она решила рассказать, что произошло. Победительница шоу «Холостяк» поблагодарила поклонников за слова поддержки и небезразличие к ее состоянию.

«Нормально показывать слабость, нормально выпускать эмоции и переживания наружу, нормально побыть маленькой девочкой, которая хочет утешения и поддержки», - написала девушка. Даша Ульянова рассказала, что причиной такого состояния стало то, что она долгое время держала эмоции в себе.

«Случилось накопление, одно навалилось на другое и в следствии - любое неосторожное слово, поступок или даже круглосуточный ремонт у соседей вызывали несказанное раздражение и желание всплакнуть», - поделилась знаменитость.

Она призвала всех «не держать комок обид и разочарований в себе».

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