В этом году знаменитой украинской телепрограмме «Світське життя» исполнилось пятнадцать лет

В честь знаменательной даты команда проекта устроила небывалое шоу, а коллеги Кати Осадчей засветились на музыкальном концерте в самых разных нарядах. Под открытым небом состоялось масштабное празднование, в этот раз звезды веселились на лесной поляне ботанического сада им.Гришка.

К слову, на концерте присутствовали многие артисты, некоторые вернулись в Украину специально к этому дню. Так, на мероприятии засветились: Тина Кароль, Дмитрий Монатик, Оля Полякова, Вера Брежнева, Наталья Могилевская, Олег Винник, Ирина Билык, Оля Полякова, Потап, Настя Каменских, Юлия Санина, Надя Дорофеева и многие другие. Представляем вашему вниманию топ жарких фото знаменитостей, которые засветились на праздновании в самых разных нарядах.

Настя Каменских решила блеснуть фигурой в очередном полупрозрачном боди с сеточкой и массивным дополнением из пышной ярко-розовой ткани, надетой на плечи. При этом многие пользователи сети Инстаграм не оценили стиль девушки, отметив, что в своем стремлении быть "на стиле", Настя перестаралась с эпатажностью образа и розовая ткатут лишняя.

А вот Вера Брежнева блеснула стройными ножками рядом с идеально одетым артистом Дмитрием монатиком. Звезды исполнили свой летний хит в качестве подарка. На фан-аккаунтах Веры появилась целая серия с празднования. Примерив свадебный наряд, певице удалось немало взбудоражить поклонников.

Тина Кароль во время выступления появилась в необычном небесно-голубом платье из нежной ткани, расшитой камнями и исполненном в оригинальном дизайне от знаменитого автора. Тина надела атласное платье от бренда Gasanova с откровенной зоной декольте, расшитой крупными камнями, с объемными рукавами и шлейфом.

Оля Полякова в белоснежном экстра-мини устроила супер-шоу, привычно сверкнув стройными ножками в идеальной форме. Звезда даже дополнила свой наряд стильными костюмами своих танцоров, создав с ними цельный образ во время исполнения своих знаменитых композиций.

Отметим, артисты не только хорошо провели время, но еще и исполнили свои лучшие хиты, некоторые даже представили музыкальные новинки. К примеру, Наталья Могилевская в модном образе и невероятном наряде поразила выступлением со своим шоу-балетом. А певец Джей восхитил всех дерзким стилем, позируя рядом с помолодевшей певицей.

Напомним, что Полякова разделась на яхте ради пикантного кадра, Лолита не смогла смолчать: «Оля, у тебя ноги как…».

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