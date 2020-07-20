Самая горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком - победительница проекта Даша Ульянова показала бекстейдж-кадры с новой фотосессии

После расставания с Максом молодая гимнастка не стала расстраиваться и начала активно вести свой профиль в Инстаграм, заниматься гимнастикой и устроила марафон. Чтобы поддерживать свою популярностЬ, девушка также часто снимается в модных фотосессиях, привлекая внимание к себе.

В этот раз в разделе Стори Даша преставила фото и видео со съемок. стройная красотка оказалась на самом краю крыши ради жарких кадров в кожаном комбинезоне и со стильной прической. Отметим, девушка любит подчеркивать красоту ярки макияжем и весьма провокационными нарядами в целом.

После похудения молодая гимнастка также увеличила губы, отмечая, что всегда хотела себе чего-то примечателнього во внешности и теперь не жалеет о том, что у нее сочная и пышная форма губ, украсивших и полностью изменивших ее лицо. Под ее фото часто фанаты отмечают, что от молодой девушки "перехватывает дух".

Также несколько недель назад Даша впервые рассказала, что намерена провести нечто грандиозное для фанатов. Важным событием для Ульяновой оказался марафон по растяжке. Отметим, молодая гимнастка решила провести специальный марафон, сразу после расставания с Максом. Девушка заявила, что желает помочь девочкам сесть на тот самый шпагат "в стиле Волочковой".

Сама Даша является профессиональной гимнасткой и занимается ею не первый год, поэтому проведение подобного мероприятия она готовила несколько недель. В новом ролике, опубликованном на ее второй странице в Инстаграм, Даша показала правильную разминку для продольного и поперечного шпагатов.

"Урок 2. Часть 2 👇🏽 Я очень жду ваших комментариев после тренировки. Обязательно напишите под этим постом👇🏽", - написала Даша.

Фанаты тут же отреагировали:

"Моё деревянное тело поймало кайф 😂🥰", "У меня после первой тренировки до сих пор не прошла крепатура 🔥 огонь🔥 спасибо 🤗", "Самое сложное для меня- снять с себя ребенка во время занятий, доча прям в восторге от тренировки😂🤩Спасибо за урок👍", "Самая лучшая ❤️❤️❤️",С тобой это делать очень легко и просто , всё чётко и понятно ! 🌹🌹🌹🌹🌹", "Тренировка супер, всё горит, но очень тяжело, но это того стоит, спасибо Даша🔥😘😺🔝", "Спасибо 😍".

Напомним, Даша из "Холостяка" пустилась во все тяжкие после измены Макса Михайлюка: "Вторая Волочкова"

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