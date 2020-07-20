Стало известно, могут ли украинцы рассчитывать на укрепление национальной валюты на текущей неделе

Об этом пишет Сегодня.

По словам экспертов, гривну на прошлой неделе ослабили два фактора: назначение нового главы НБУ Кирилла Шевченко и его выступление в Раде.

Он заявил, что монетарная политика, направленная на сдерживание инфляции, показала свою эффективность, но сейчас на повестке дня стоят задачи оживления экономики.

Однако, как утверждает эксперт Андрей Шевчишин, для оживления экономики нужны финансовые вливания, которые можно получить, в том числе и за счет девальвации гривни.

"Фактически речь идет о том, чтобы пожертвовать низкой инфляцией для поддержания роста экономики за счет дополнительного стимулирования через эмиссию гривни. Также рынок ожидает девальвации гривни, что будет стимулировать экспортеров. С ростом инфляции и девальвации гривни повысятся и бюджетные поступления. Именно ожидания миллиардных гривневых вливаний в экономику и возможной скорой девальвации гривни вызвали хоть и не обвал, но заметное повышение курса", – раскрыл он нюансы.

Другой эксперт Олег Пендзин добавил, что ослабление гривны сможет помочь восстановить экономику в условиях кризиса.

"...Регулятор своими действиями уже показал: возврата к низкому курсу он не планирует. Поэтому восходящий тренд продолжался всю неделю", - продолжил аналитик.

И финансисты уверены, что тренд на ослабление национальной валюты на текущей неделе продолжится.

Пендзин прогнозирует скачок курса доллара до отметки в 27,5 грн/$, а Шевчишин - не выше 28 гривен за доллар.

Эксперты также уверены, что сейчас самое подходящее время для покупки валюты, пока она не выросла в цене. А вот продавать ее торопиться не надо, можно продешевить.

"С расчетом на перспективу инвестировать сейчас в доллары окажется прибыльнее, чем от них избавиться, перейдя в гривневые депозиты. Снижения курса уже ожидать не приходится – в среднесрочной перспективе будет вялотекущая девальвация гривни", - подчеркнул Шевчишин.

Напомним, курс валют резко изменится, гривну ждет болезненный удар: к чему готовиться.

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