Украине грозит серьезная девальвация, а уже сейчас доходы украинцев оказались самыми низкими в Европе

О том, что может произойти в ближайшем времени рассказал Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, передает «Главред».

Насколько девальвировать гривна можно понять по курсу, указанному в государственном бюджете, но, как отмечает эксперт, это еще не все.

«Первоначально указывался курс в 29,5 гривны за доллар, после изменений в бюджет была цифра в 28,5. Но, если из уст президента прозвучала цифра "30", то примерно на этот ориентир и надо ориентироваться. И по логике президента, которую ему так же могли подсказать "шептуны", заинтересованы в девальвации, а это только представители крупного экспортного бизнеса, и крупных финансово-промышленных групп», - заявил Новак.

По его словам указанным категориям девальвация только на руку, потому что ничего не делая и продавая тот же объем продукции, они смогут получить значительно больше денег.

«Поэтому для них не будет ничего страшного, если доллар будет по 35, 40 или 50, и вообще прекрасно, если по 100», - отметил эксперт.

При этом он отметил, что для Украины такая тенденция очень опасна. Такая логика может повлечь за собой ряд негативных изменений.

«Во-первых, это девальвация доходов всех украинцев, девальвация доходов украинских предприятий-неэкспортеров (как правило, это весь малый и средний бизнес). Снижение доходов граждан и предприятий - это снижение рынка внутреннего спроса, что влечет за собой снижение производства, торгового и финансового оборотов, то есть, в итоге приводит к падению ВВП», - заявил Новак.

Он также добавил, что из-за этого украинцы получают самые низкие зарплаты и пенсии во всей Европе. Даже ниже, чем в соседней Молдове.

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