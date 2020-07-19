Популярная исполнительница Вера Брежнева поделилась жаркими кадрами с отдыха

Как передает Politeka.net, свежее фото красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Певица сидела за рулем яхты в коротеньких шортиках и белой рубашке. На голове у нее красовалась соломенная шляпка. Брежнева расставила ноги, чтобы было удобнее сидеть за рулем. Стоит отметить, что такая поза придала пикантности фото.

«Выходной, я тебя заслужила. Вчера друзья подарили мне идеальный день и новые навыки», - подписала фото звезда.

Всего за полчаса ее фото собрало почти 30 тысяч лайков. Оценил снимок и муж певицы, композитор и продюсер Константин Меладзе. В комментариях Вере оставили много приятных слов.

«Отличного вам выходного», «Шикарная», «Какой красивый капитан», «Пора осваивать вейк сёрф», «Прекрасная», «Класс», «Красотка!», «Скорее всего, навыки врожденные, вон как вы лихо, одной левой, управляетесь», «Ой, Вера! Вы восхитительны», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Вера Брежнева поделилась фото, на котором предстала в нежном и женственном образе. На ней был надет бежевый топ с глубоким декольте и тонкими бретельками. Изюминку образу придали утонченные украшения.

Напомним, что счастливая Вера Брежнева впервые показала их с Меладзе малыша: "Ух ты, с пополнением!".

Как сообщала Politeka, распутная Брежнева в коротеньком "свадебном" платье пофлиртовала с Монатиком на вечеринке: "Такие страстные".

Также Politeka писала, что Брежнева заметно похорошела после пополнения в семье, Меладзе не смог скрыть чувств: «Нужно чаще…».