Знаменита українська співачка Віра Брежнєва підкорила видом в коротенькій весільній сукні поряд з Монатиком

Разом з Дмитром Монатиком Віра з'явилася на святкування п'ятнадцятиріччя з дня старту проекту "Світське життя". Співачка з'явилася разом з артистом в образах, які кілька тижнів тому представила в кліпі "Вечериночка", відзнятий за кордоном. Кожен наряд артистів є дизайнерським, тому раніше Віра навіть розповіла про історію їх з Дмитром образів, пише Рoliteka.net.

Віра блиснула стрункими ніжками поруч з ідеально одягненим артистом. Зірки виконали свій літній хіт в якості подарунка. Зазначимо, на вечірці були присутні багато зірок, кожному вдалося відзначитися.

На фан-акаунтах Віри з'явилася ціла серія з святкування.

Також зірка розкрила історію створення весільного образу, який буквально підкорив фанатів.

«Він зробив мені пропозицію. Я погодилася. Так сталося все... 🌪 І найнесподіваніше весільну сукню. Це був третій образ , наша з Монатиком «Вечериночка» закінчилася весіллям , @irinamonatik була поруч і ми всі під час зйомок цього епізоду хотіли лише одного, щоб світло не вирубувався 🤪🤦🏼‍♀️ була вже глибока ніч і навіть під Барселоною в лютому було холодно) але нас гріла хореографія💃🏼🕺🏼а оператор танцював навколо нас 🙈

Про плаття : фата - довга, красива, дає все ж образу певну магію... плаття було за задумом режисера коротким, тому були додані милі панталончики і підв'язку на ногу. А @olaazh доповнила образ красивими сережками, носочками і туфельками», - написала Віра.

Фанати відразу ж відреагували:

«Любимка моя!❤️❤️», «Королева😍 👑 ❤️», «Так гарно, що очей не відірвати! 😍», «Ось весільна сукня дійсно несподівано) але вийшло ніжно🤗», «Красуня🎀✨», «Няшкі 🤩🤩😍🥰❤️🍀💐», «Прекрасні😍🙌», «Казкова яка🔥🔥🔥, тендітна, повітряна.. Нереальна у своїй реальності, Віра, Ви дивовижна 💖 і образ, звичайно це все підкреслив! Сукня - 🔥», «Супер👍👏👌», «Яка принадність❤️❤️».

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