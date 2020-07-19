Учасница шоу "Холостяк-10" Алина Ляшук показала ножки в необычном платье

Как сообщает Politeka.net, знаменитость предстала в новом образе на своей странице в Instagram.

На снимке Алина позирует в полупозрачном изумрудно-черном платье с большим декольте. Нижняя часть наряда очень короткая и практически полностью обнажает стройные ноги девушки, сзади же оно переходит в подол почти до самого пола. Красотка будто бы специально задрала платье, открыв пикантный вид.

Образ дополнила страстная улыбка, которая озарила лицо Алины Ляшук. Стоит отметить, что девушка предстала в ярком вечернем макияже, из украшений выбрала золотые серьги, а обулась в белые туфли.

"Удача где-то рядом", - подписала она публикацию.

Многие пользователи восторженно оценили внешний вид звезды "Холостяка" в комментариях:

"Хорошенькая фотомодель😍"; "Супер Стар 🗽"; "Какая красотюля"; "Алінка ти дуже гарна❤️🔥"; "Просто звезда, и глаз не оторвать, красавица 😘"; "Шикарно"; "Очень красивая"; "Очень подходит изумрудный цвет, а ножки нереально стройные с узкими коленками ... Такие ноги надо рекламировать везде. 🔥👏"; "Волшебная принцесса".

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