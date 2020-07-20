Звездные свадьбы – особое событие, ведь к ним приковано внимание миллионов людей

Politeka.net собрала самые яркие и красивые звездные образы на свадьбах.

Украинская певица Джамала выбрала для свадьбы традиционный татарский наряд. Свадьба красотки прошла в лучших традициях, ведь ее муж крымский татарин.

Тина Кароль для своей свадьбы выбрала необычный наряд. Ее платье было бежевого цвета. Корсет платья украшала вышивка.

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова на своей свадьбе выглядела очень привлекательно. Уже потом звезда стала увлекаться алкоголем и терять свою природную красоту.

Настя Каменских после длительного тайного романа с Потапом все же сыграла свадьбу. За праздник она сменила несколько нарядов.

Ольга Бузова на своей свадьбе была настоящей красавицей. Хоть ее брак с футболистом Дмитрием Тарасовым и продержался всего четыре года, свадебные фото до сих пор тешат сердца поклонников.

Скандальная певица Лолита выходила замуж несколько раз. Это не помешало ей нарядится в белое платье, когда она выходила замуж за спортсмена, который был младше нее на 12 лет.

А вот Алла Пугачева каждый раз выходила замуж в белом наряде. За свою жизнь у певицы было множество мужей и любовников.

Напомним, что Каменских в кружевном бикини соблазнила Потапа на семейном пикнике: "Третий здесь не лишний".

Как сообщала Politeka, Кароль удивила формами в экстра-тесном наряде с молнией на груди: "Скрывать больше нечего".

Также Politeka писала, что Джамала после родов покорила великолепием в красном платье: "Сильно красивая".