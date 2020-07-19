Российская певица Алла Пугачева поделилась фото из повседневной жизни

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм примадонна опубликовала свежее селфи. Певица сняла себя крупным планом без прикрас. Она не стала использовать фильтры Инстаграма, показав свое лицо таким, каким оно есть.

Стоит отметить, что для своих лет Пугачева выглядит прекрасно. У нее не так много морщин на лице. Все это благодаря подтяжкам. Певица сама признавалась, что делает их.

«Первое правило семейного счастья. Не смотри налево, смотри направо и вперед», - подписала фото звезда.

За день пост артистки собрал более 120 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов, но также написали и много критичных замечаний.

«Фильм ужасов без грима», «Алла Борисовна, красотка!», «Доброе утро Алла Борисовна! Вы как всегда отлично выглядите! Вы наша куколка!», «Алла Борисовна, поклон и аплодисменты для Вас!», «Больная женщина, жалко её», «Солнечная , позитивная, мудрая, счастливая! Завидую)», «Всё-таки наличие бровей сильно бы освежало лицо, их отсутствие придаёт болезненный возрастной вид, неужели имиджмейкеры не могут это как-то решить», - пишут пользователи сети.

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