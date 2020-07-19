Супруга британского принца Гарри, бывшая голливудская актриса Меган Маркл имеет амбициозные планы на будущее

С тех пор как Меган Маркл и принц Гарри уехали из Великобритании, они активно выступали по ряду политических вопросов.  Вероятно, причиной переезда Меган Маркл и принца Гарри в США стало желание Меган приобщиться к политической жизни. 

В частности, титула герцогини оказалось недостаточно, поэтому жена принца Гарри имеет намерение баллотироваться в президенты США. 

принц гарри, меган маркл

Такой точки зрения придерживается телеведущая Беверли Тернер, считающаяся экспертом по делам королевской семьи.

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Беверли Тернер рассказала телеведущему канала Channel 5 Джереми Вайну, что Меган Маркл планирует баллотироваться на самую высокую позицию в политике США. Беверли Тернер отметила, что она не знает сроков или выборов, которые герцогиня Сассекская может выбрать для представления своей кандидатуры. 

"Она будет баллотироваться в президенты, я не сомневаюсь в этом", – сказала Беверли Тернер.

На выборы этого года, на которых, как ожидается, сойдутся республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден, герцогиня Сассекская уже не успевает.

меган маркл

Также ранее сообщалось, что Меган Маркл "променяла" свою любимую собаку по кличке Богарт на жизнь во дворце с принцом Гарри.

"Меган обожала этого пса, но приняла решение не перевозить его с собой из-за отношений Богарта с Гарри. Богарт никогда не подходил к Гарри, когда семья гостила в Канаде", - подчеркнул осведомленный инсайдер.

Напомним, что Новый удар для Меган Маркл и принца Гарри, Елизавета II не пожалела супругов.

Как Politeka писала, новые проблемы в семье Маркл и Гарри, герцоги могут вернуться во дворец.

Также Politeka сообщала, что обиженная Меган Маркл закатила истерику из-за Кейт Миддлтон.