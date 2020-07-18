Самая горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком - и победительница проекта Даша Ульянова продемонстрировала мастерство акробатики

Несколько недель назад Даша впервые рассказала, что намерена провести нечто грандиозное для фанатов. Важным событием для Ульяновой оказался марафон по растяжке. Отметим, молодая гимнастка решила провести специальный марафон, сразу после расставания с Максом. Девушка заявила, что желает помочь девочкам сесть на тот самый шпагат "в стиле Волочковой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сама Даша является профессиональной гимнасткой и занимается ею не первый год, поэтому проведение подобного мероприятия она готовила несколько недель. В новом ролике, опубликованном на ее второй странице в Инстаграм, Даша показала правильную разминку для продольного и поперечного шпагатов.

"Урок 2. Часть 2 👇🏽 Я очень жду ваших комментариев после тренировки. Обязательно напишите под этим постом👇🏽", - написала Даша.

Фанаты тут же отреагировали:

"Моё деревянное тело поймало кайф 😂🥰", "У меня после первой тренировки до сих пор не прошла крепатура 🔥 огонь🔥 спасибо 🤗", "Самое сложное для меня- снять с себя ребенка во время занятий, доча прям в восторге от тренировки😂🤩Спасибо за урок👍", "Самая лучшая ❤️❤️❤️", "Даша ты такая молодец 🤗 Спасибо за то что делишься своими знаниями ❤️❤️ очень благодарна тебе ! С тобой это делать очень легко и просто , всё чётко и понятно ! 🌹🌹🌹🌹🌹", "Тренировка супер, всё горит, но очень тяжело, но это того стоит, спасибо Даша🔥😘😺🔝", "Спасибо 😍".

Также Даша показала, как позировала в желтом купальнике, томно выгнувшись на бортике бассейна. Позируя у самрм края, девушка выглядела весьма привлекательно, что сразу же отметили ее фанаты.

«Солнечный день, хорошая компания и яркий купальник залог прекрасного дня ☀️☀️☀️ Блин, вчера так классно было. Во время отдыха на меня засмотрелась маленькая девочка и давай звать маму, мол, посмотри, какая красивая «ляля» в ярком купальнике 😍 Получать комплименты от детей так приятно, я не могу... ведь они всегда честные и искренние 😉

Дорогие, куда бы вы не отправились в данной ситуации - в Турцию, Египет, Одессу, на речку, в бассейн или позагорать на даче. Купальник скрасит любой отдых и готовьтесь ловить лучики восхищения 😍 и если вы ещё в поиске того самого идеального 👙, то рекомендация от Дашухи подъехала, как никогда кстати 😀»,- написала Даша.

Напомним, Даша из "Холостяка" пустилась во все тяжкие после измены Макса Михайлюка: "Вторая Волочкова"

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