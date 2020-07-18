Инстаграм-модель Анастасия Квитко, которая за выдающиеся формы получила прозвище русской Кардашьян, показала себя в нежном образе

Очаровательная красотка опубликовала новые фотографии, на которых позирует на диване в белом коротком сарафане. Наряд еле прикрывает пышные формы модели, сообщает Politeka.net

Волосы девушки развеваются на ветру. На первом фото Квитко томно смотрит в камеру, а на втором - прикрыв глаза прилегла на спинку дивана.

Надо сказать, что весь образ девушки выглядит нежным и воздушным, а в вдали виднеется море, небо и дома.

Всего за полчаса снимки набрали свыше 35 тысяч лайков и множество комментариев, где поклонники очарованы красотой модели.

К слову, Анастасия Квитко родом из России. Она начала свою карьеру модели в Москве, а потом переехала в США, где раскрутила свой аккаунт в Инстаграм и ссейчас рекламирует нижнее белье, купальники, энергетические напитки.

Ранее мы писали, что Анастасия Квитко сверкнула своей главной гордостью в миниатюрных трусиках. Девушка улеглась на лежак, выставив вперед свою «пятую точку». Видно, что верха купальника на модели не было, но она прикрыла интимные места волосами.

Напомним, что Анастасия Квитко поиграла прелестями на камеру, купальник ничего не скрыл: "Лучший вид".

Как сообщала Politeka, Анастасия Квитко решила позагорать, но получилось слишком откровенно: "Буквально ослепляет".

Также Politeka писала, что подружка русской Кардашьян произвела фурор в невидимым белье: «Это пожар».