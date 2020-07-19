С каждым годом знаменитости стараются не только менять имидж, худеть, но и поражать смелыми кадрами в новых образах

Неизменно, самыми яркими и неожиданными для поклонников становятся те фото, которые зачастую сами звезды не публикуют. А если и делают это, то крайне редко. Среди таких кадров числятся те, на которых стройные звезды красуются в одном белье. Politeka.net представляет вашему вниманию топ фото знаменитостей, позирующих в кружевах, комбинациях и спортивных шортиках с топами.

Анна Седокова - мама троих детей, которая совершенно не стесняется своей фигуры и недостатков. В прошлом году певицу сильно опозорили кадры без фотошопа, на которых был заметен целлюлит и обвисшая кожа. Однако сама Анна не стала скрывать - недостатки есть и она с ними борется.

Стройная и даже слегка худощавая Надя Дорофеева выглядит, словно подросток. Девушка знает, как правильно ухаживать за собой, правильно питается и много занимается спортом. Благодаря сбалансированному режиму дня, Надя не страдает от лишнего веса и проблем, касающихся внешнего вида.

Знаменитая модель Ким Кардашьян не стесняется своих внушительных форм и - более того - любит их подчеркивать аккуратным бесшовным бельем или же спортивными топами и трусиками с высокой талией. Звезда предпочитает нюдовые тона не только в макияже, но и в одежде.

А вот младшая сестра Ким - Кайли Дженнер любит эпатировать публику снимками самой разной направленности, ведь часто звезда снимается в рекламе собственого бренда косметики и чтобы прорекламировать тот или иной продукт девушка привыкла менять прически, стиль и имидж в целом.

Всемирно известная модель Белла Хадид является кумиром миллионов девушек. Стройная красотка не только удивляет вечно яркой улыбкой, но еще и всегда ухоженным видом. Иногда Беллу даже критикуют из-за чрезмерной худобы, которая, впрочем, ей очень идет.

Экс "ВИА Гра" Татьяна Котова также знает, чем завлечь аудиторию в социальной сети. Девушка не только занимается собственным магазином уходовой косметики, но еще и ктивно ведет профиль в Инстаграм. Для этого Татьяна специально снимается в жарких фотосессиях и не боится показывать себя в одном белье.

А вот Настя Каменских после похудения вообще забыла про смущение и теперь фанаты в Инстаграм звезды наблюдают горячие кадры все чаще и чаще. Девушка не только публикует фото в одном белье, она также рассказывает о секретах правильного питания, как полюбить себя и раскрывает секреты похудения.

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