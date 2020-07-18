37-летний российский исполнитель Сергей Лазарев, которому приписывают роман с Ани Лорак, поделился ярким снимком

Как передает Politeka.net, свежее фото певца появилось на его официальной странице в Инстаграм. Лазарев был одет в белую футболку, он стоял боком к камере и хитро улыбался. Это один из кадров, сделанных во время свежей фотосессии певца, для которой он предстал в образе мачо.

«И даже если фон вокруг серый, улыбка всегда осветит ваш путь... Доброго всем вечера!», - подписал фото певец.

За полчаса пост артиста собрал более 13 тысяч лайков. Оценила фото и его близкая подруга Ани Лорак. В комментариях исполнителю оставили массу комплиментов.

«Если бы Вы только знали, как ваша улыбка освещает нам путь», «Мне хорошо когда вы улыбаетесь», «Красивый», «Ну да! Твоя улыбка делает мой день каждый раз», «Опять этот хитрый прищур сейчас всех уложит...)) Сереж, нечестный приемчик! Доброго вечера вам тоже!», «Чем старше, тем красивее», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Сергея Лазарева застукали на отдыхе с эффектной блондинкой. Артист поделился кадрами с отдыха, засветив красотку на своем видео. В сети сразу же стали обсуждать возможный роман между парочкой.

Напомним, что пылкий «любовник» Ани Лорак оказался окружен мужчинами, фото облетело сеть: «Тоже бы потрогать».

Как сообщала Politeka, Лазарев в трусах показал, с кем готов разделить свою жизнь, Ани Лорак не у дел: "Очаровательные ножки".

Также Politeka писала, что похудевший Лазарев восхитил новой внешностью, Ани Лорак не устояла: «Любовь окрыляет».