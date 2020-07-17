Популярний російський співак Сергій Лазарєв, якому приписують роман з Ані Лорак, показав свого сина в плавках

Артист поділився новим сімейним фото в своєму Instagram, передає Politeka.net.

На знімку співак позує зі своїм сином Микитою на свіжому повітрі. Батько і син вирішили для фото одягнутися однаково: на них прості білі футболки і плавки. Свої образи вони доповнили окулярами.

Лазарєв зворушливо тримає сина за руку, демонструючи свою близькість на камеру. Микита при цьому щасливо посміхається.

«Група в смугастих плавках», - підписав знімок артист.

Шанувальники Лазарєва не могли не відреагувати на таке фото.

«Які сонечки», «Двоє зі скриньки», «Микитка так швидко виріс», «Миліше нічого не бачила», «Що за красені», «Як це здорового вийшло тато з сином», «Які ви милі чудо. Микита вже скоро наздожене свого тата будете разом розбивати серця всіх дівчат», «Класні ну у вашій групі не вистачає маленької принцеси в смугастому купальнику», «Чарівні ніжки... У обох», «Татова копія», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Лазарєв здивував кадрами із відпочинку з іншою дівчиною.

У мережі з'явилися кадри з відпочинку Лазарєва з молодою красунею.

«Як думаєте це дівчина Сергія ? #лазарєв#сергейлазарев», - сказано під роликом.

Нагадаємо, розпатлана Лорак похвалилася розвагами з колишньою коханкою Лазарєва: "Які гаряченькі".

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