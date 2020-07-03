Популярна співачка Ірина Білик похвалилася новим проектом свого чоловіка Аслана Ахмадова
Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала гаряче відео на своїй сторінці в Instagram.
"Про новий проект Аслана я дізналася одна з перших..
Завжди несподівано,завжди естетично мудро...
З нетерпінням чекаю відео і многосерийности його фантазій", - підписала Ірина Білик.
На опублікованому ролику тільки один кадр, який виглядає як плакат. Судячи з нього, нова робота Аслана Ахмадова називається "Гріх". На відео виділяється фотографія, яка складається з двох половинок: "негативу" і "позитиву". На обох зображений голий Аслан Ахмадов з ангельськими крилами за плечима, який загадково дивиться в сторону в розслабленій позі. Фотографію супроводжує тривожна музика у вигляді дзвону дзвонів.
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Користувачі соцмережі оцінили роботу чоловіка Ірини Білик в коментарях, багато заінтриговані таким промо-роликом і чекають продовження:
"Чудова робота"; "Який гарний Гріх"; "Як стильно!!! 👌"; "Візуально красиво!!! Що inside???"; "Початок красиве"; "Да!!!! Якщо це те, що я чула, то це нереально круто 👌🏻🔥💜💪🏻".
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