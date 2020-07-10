Ірина Білик розкрила причину смерті своєї матері Ганни Білик, яка пішла з життя 22 травня цього року

В кінці весни відома українська співачка повідомила своїм шанувальникам трагічну новину про смерть своєї 72-річної матері. Проте подробиці того, що сталося зірка зважилася розкрити тільки зараз, в інтерв'ю виданню «Телегід».

Білик розповіла, що її мати померла зовсім раптово.

«Ніщо не віщувало біди. Мама гарно одяглася і якраз їхала до мене. Везла подарунки, і абсолютно миттєво її серце перестало битися. Вона пішла в день Святого Миколая, і багато рідних та близьких говорять про те, що тато забрав її до себе. У них була така велика любов, що він на тім світі не зміг без неї. І ось так вийшло, зовсім несподівано для всіх нас. Моя мама впала біля дому», - розповіла зірка.

Вона також зізналася, що напередодні цієї трагедії їй приснився поганий сон.

«Я знала – щось може трапитися. Але, природно, деколи не хочеться вірити в сни», - поділилася Білик.

Вона додала, що за кілька днів до смерті матері вони розмовляли на цю тему і жінка запевнила, що буде жити до 84 років, адже стільки їй пророчили ворожки.

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