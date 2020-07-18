Деньги продолжают таинственно исчезать со счетов простых украинцев

О новом случая на тематическом портале Минфин рассказал недовольный клиент.

По его словам, у него на карте было несколько тысяч гривен и он обнаружил пропажу денег, когда на балансе оставалось 38 гривен.

"С карты таинственно исчезли деньги! Карточкой пользовался редко, на ней была определенная сумма денег. Сегодня получил СМС от приват, что на карточке недостаточная сумма денег для проведения операции. (хотя никто никаких операций не проводил и карточка лежала в кошельке). Решил посмотреть баланс и вместо нескольких тысяч на счету осталось всего 38 гривен… Оказывается, ежедневно начиная с 1 июля 2020 года с моей карты без моего ведома осуществлялись покупки за кордоним!", - отметил недовольный клиент Приватбанка.

Он не понимает, как деньги с его счета могли бесследно исчезнуть, ведь никто не имел доступа к картам.

"Как такое может быть, никто доступа к моей карте не имел, ни разу онлайн покупок не оплачивал! Это просто ужас!!! С кого же это можно содрать, как не с пенсионера, который последние копейки собирает, чтобы хоть как-то выжить в наше время…", - резюмировал он в своем отрицательном отзыве.

"Хотим обратить ваше внимание, что подобные операции могли пройти только при владении информацией о номере карты, СVV коде и сроке действия. Данную информацию мошенники могли получить по неосторожности, да и более изощренными методами. Рекомендуем заблокировать карту в личном кабинете, и обратиться к нашей поддержки по любому из доступных каналов для формирования заявок к международной платежной системы на претензионную работу", - открестился от громких обвинений представитель Приватбанка.

Напомним, ПриватБанк меняет условия, оплата покупок обернулась проблемой: "Минус 20 тысяч гривен".

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