Самая горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком - и победительница проекта Даша Ульянова похвасталась вечерними развлечениями

Сейчас молодая гимнастка не только занимается своим марафоном, аккаунтами в социальных сетях, но еще и активно отдыхает, наслаждаясь летним сезоном. Несмотря на ограничения из-за карантина, многие заведения работают, но не до поздней ночи. В этот раз во время вечернего отдыха Даша также решила показать, как веселится и устраивает "горячие танцы".

Стройная девушка повеселилась перед камерой в стильных приталенных брюках необычного пошива - двухвсторонняя ткань делала образ Уляьновой более ярким. Свои серебристо-черные брюки Даша дополнила черной майкой, аккуратной укладкой длинных локонов и легким макияжем.

Похоже, после расставания с Максом девушка совсем не скучает и даже больше - чувствует себя прекрасно. Ведь не так давно победительница "Холостяка" намекнула на новые отношения, отметив, что мужчина даже старше ее самой на несколько лет.

Напомним, ранее под похожим фото Даши фанаты отметили, что у нее после похудения "ножки что надо".

После расставания с Максом сразу после проекта Даша не только принялась активно заниматься собой, отдыхать и активно вести свой профиль в новой манере, но также девушка придумала новый способ привлечения внимания. Дело в том, что молодая гимнастка решила провести специальный марафон, чтобы помочь девочкам сесть на тот самый шпагат "в стиле Волочковой".

Несколько часов назад Даша представила в Инстаграм на своей второй странице серию кадров, отснятых для первого онлайн-занятия. Надев обычный черно-серый костюм и завязав волосы в низкий хвост, девушка представила начальные топ-упражнения для разминки и правильного разогрева мышц перед тем, как "тянуться" к шпагату.

Напомним, Даша из "Холостяка" пустилась во все тяжкие после измены Макса Михайлюка: "Вторая Волочкова"

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