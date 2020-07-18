Украинская певица Тина Кароль восхитила ярким образом в небесно-голубом наряде с невероятным декольте

В этот раз на фан-странице Тины в социальной сети Инстаграм появились яркие кадры с празднования пятнадцатилетия знаменитой телепрограммы "Світське життя". На мероприятии Тина появилась в необычном небесно-голубом платье из нежной ткани, расшитой камнями и исполненном в оригинальном дизайне от знаменитого автора.

Так, знаменитость предстала в атласном платье от бренда Gasanova с откровенной зоной декольте, расшитой крупными камнями, с объемными рукавами и шлейфом. На фото Тина выглядела весьма необычно:

"Бесподобная Тина Кароль в платье от Эльвиры Гасановой #Gasanova на концерте в честь 15-летия программы #світськежиття с Катей Осадчей😍", - говорится в подписи к одной из публикаций.

Фанаты не могли остаться в стороне, написав самые разные комментарии:

«А Дан где??? Он же где-то рядом... Или я ошибаюсь...», «Платье какое то странное,😏», «Платье восхитительное!!!!!! А вот декольте нужно бы поменьше....», «королева🥵👸😍», «Все образы Тины были ТОР! Но этот.... 😬», «Шикадоссс💙💙💙🔥🔥», «Очень божественна, ТИНОЧКА!!!💯👍💖», «Всегда красивая даже в таком странном мягко скажем наряде, вот уж точно красоту ничем не испортить», «Какое то шелковое постельное, что за платье👎».

Также на странице Тины появился стильный кадр - певица в окружении цветов покорила фанатов необычным видом. Не секрет, что Тина очень любит свой сад и даже сама выращивает яркие и пышные растения. Похоже, букеты из необычных цветов немало порадовали ее во время очередных съемок, а яркая улыбка певицы сразу же привлекла внимание фанатов.

Так, Тина представила серию кадров, на которых позировала в модном наряде специально к фотосессии по случаю дня рождения телеканала "1+1". Кароль надела длинное облегающее платье ярка-красного цвета с глубоким декольте, засветив роскошную грудь.

Яркая улыбка певицы не осталась незамеченной фанатами, также как и игривый взгляд на другом кадре.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".