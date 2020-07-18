Новая любовь пластического хирурга Эдгара Каминского Ольга Богатая сверкнула роскошной фигурой в купальнике

Как передает Politeka.net, серию соблазнительных снимков девушка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Девушка нежилась на солнце, прикрыв лицо соломенной шляпой. Ее тело блестело и переливалось на солнце: было видно идеальный плоский животик красотки, стройные ножки и пышную грудь.

«Искусство в каждом снимке», - подписала снимок девушка, намекнув, что ее фотографировал сам Эдгар.

За час фото Богатой набрало более 600 лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Глаз не отвести», «Второй кадр особенно details», «Какая вы шикарная», «Красиво», «Вы кошечка», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Ольга Богатая с удовольствием делится совместными фото с Эдгаром. Не так давно в своих сторис она поделилась видео, на котором сидела у Каминского на руках. Богатая была одета в купальник, который подчеркнул ее пышную грудь. Девушка так сильно прижалась к Эдгару, что ее «близняшки» чуть не выпрыгнули из купальника.

Как известно, Ольга Богатая являлась арт-директором дизайнера Жана Грицфельдта. Сейчас она проводит марафоны для женщин, которые помогают девушкам раскрыть свою женскую энергию, научиться инвестировать в себя.

Напомним, что Эдгар Каминский устроил пожар интимными кадрами с любовницей: "Ну наконец-то, а то со Славой только...".

Как сообщала Politeka, любовница Эдгара Каминского сверкнула фигурой в мини-бикини: горячие кадры.

Также Politeka писала, что любовница Каминского с обнаженным бюстом показала жаркие развлечения с Эдгаром.