Пластичний хірург, колишній чоловік зірки з групи "НеАнгели" Слави Камінської, Едгар, показав, як розважається з новою коханкою

Новою обраницею чоловіка стала арт-директор дизайнера Жана Грицфельдта, Ольга Багата. Дівчина не тільки вже познайомилася з дітьми Едгара, але і відправилася разом з ним на спекотний відпочинок, про що пара публічно повідомила в соціальній мережі Instagram, припинивши ховатися і показавши свої розваги, пише Politeka.net.

Не секрет, що Ольга привернула увагу фанатів бывшией подружжя Едгара - Слави Камінської. При цьому дівчина стоїчно витримала всі напади і цікаві питання. Зараз пара насолоджується відпусткою і ділиться теплими відео і фото. Цього разу закохані похвасталасись літніми образами біля басейну.

Зазначимо, Едгар Камінський розлучився з артисткою в минулому році. У шлюбі у пари народилося двоє дітей. І ось у Едгара - нові відносини. Ольга Багата розповіла, що перший крок у стосунках зробив саме хірург.

За словами жінки, Камінський завжди чинив, як справжній і гідний чоловік. Колишній чоловік Слави, завоював серце Ольги і робив все, щоб відносини розвивалися.

"Тому він свого домігся. І продовжує це робити кожен день», - розповіла Багата телеканалу "Україна".

Ольга вже навіть познайомилася з дітьми коханого: сином і дочкою, Леоном і Лаурою. До речі, у арт-директора, теж син. Таким чином, у пари троє дітей.

"Ми взагалі дуже любимо дітей один одного. Бо сім'я - це найголовніше», - поділилася Ольга. Є люди, які переживають, як реагує на нову кохану Слава. Однак Ольга поспішила заспокоїти. Як вона зазначила, у обох хороші відносини.

"Це ж мама дітей і колишня дружина, тому це велику повагу у мене до всієї сім'ї», - повідомила Багата.

Нагадаємо, що коханка Камінського здалася в білизні і видала пікантні деталі стосунків: "Прямо на вечірці...".

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