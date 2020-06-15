Нова любов колишнього чоловіка Слави Камінської з «Неангелів» Едгара Камінського показала, як проводить час з коханим

На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала кілька сторіз, передає Politeka.net. На першому відео красуня всілася на руки до Едгара. Вона була одягнена в купальник, який підкреслив її пишні груди. Дівчина так сильно притулилася до Едгара, що її «близнючки» трохи не вистрибнули з купальника.

Крім цього, Багата показала, як Едгар грає з маленьким хлопчиком. Ймовірно, сином подруги, яка відпочивала разом з ними. Видно, що Едгар із задоволенням проводить час з дитиною.

Раніше ми писали, що Ольга Багата показала, як займається спортом на балконі. Дівчина була в одній нижній білизні. Під музику вона пройшлася по балкону звабливою ходою, засвітивши свою пружну п'яту точку. Після цього красуня стала на місток.

Варто відзначити, що останнім часом Багата все частіше говорить про Камінського і викладає фото з ним. Можливо, вона робить це на зло Славі, яка в недавньому інтерв'ю заявила, що Едгар не найкращий чоловік. Вона заявила, що навіть співчуває Ользі, що вона вибрала собі такого супутника.

Нагадаємо, що коханка Камінського показала себе в білизні і видала пікантні деталі стосунків: "Прямо на вечірці...".

Як повідомляла Politeka, щаслива Камінська нарешті показала нового коханця: "Так схожий на Едгара...".

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