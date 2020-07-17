Тина Кароль повторила образ Дана Балана и решила подразнить поклонников соответствующими снимками

Слухи о романе популярной украинской певицы с молдавским певцом, который уже давно работает в Украине, никак не утихнут после их многозначительных фраз и флирта на проекте «Голос країни». При этом сами артисты время от времени подыгрывают фанатам и подогревают эти слухи.

Так, Кароль обратила внимание на то, что во время своего недавнего выхода в свет полностью скопировала образа Балана. В своем Инстаграм она опубликовала фото-сравнение их с Баланом луков. Они оба позируют в очень похожих серых пиджаках. Изначально эти кадры были опубликованы на фан-странице певицы, где поклонники интересуются, не надела ли звезда пиджак своего «возлюбленного».

«У Тины пиджак как будто с чужого плеча…С наспех прошитыми вытачками. А тут подвязки к чему? Непонятно», - говорится в подписи к фото.

Также в публикации предлагается угадать, чей же был пиджак: ее или его.

До этого мы писали, что Дан Балан впечатлил поклонников новым фото в стильном образе.

Популярный молдавский певец, который уже давно работает в Украине, где успел прославиться благодаря своему участию в шоу «Голос країни», поделился новым снимком в своем Инстаграм.

На черно-белом фото Балан в задумчивой позе стоит на фоне забора. Певец одет в строгий костюм, однако решил сделать свой образ более непринужденным, закатив рукава пиджака. Артист пристально смотрит прямо в камеру, сводя с ума своих поклонниц.

Напомним, загадочный Дан Балан свел с ума новым образом, даже Кароль не устоит.

Как сообщала Politeka, Тина Кароль не сдержала себя рядом с известной брюнеткой-красоткой.

Также Politeka писала, что Дан Балан со щетиной и в домашнем свитере похвастался необычным талантом: "Вот это инструмент!".