Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, не упускает возможности показать свои большие формы

Звезда опубликовала жаркое видео в своем сториз, пишет Politeka.net. На кадрах модель неподвижно сидит на шезлонге в пикантной позе.

Красотка выгнулась, а тем временем фотограф подошел сзади и сделал горячий кадр.

Пятая точка звезды кажется большой, особенно благодаря плавкам-бикини, которые "застряли" между ягодицами. Тонкие лямки натянулись выше бедер, полностью оголив упругую пятую точку: "Слишком жарко".

Звезда распустила волосы, немного скрыв купальник, который впился в ее кожу на спине.

Красотка смотрела прямо перед собой из-под пышных ресниц.

Кадр получился невероятно горячим, жаль, только он не собрал много лайков и комментариев, ведь в сториз нет такой возможности. Вероятно, знаменитость засыпали приятными сообщениями в директ.

Напомним, Анастасия Квитко была в топе с огромным декольте и юбке. Образ модель дополнила стильными очками. Звезда смотрела в камеру и показывала свои пышные формы, а волосы решила оставить распущенными.

Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко порадовала пляжными кадрами, где позирует в бикини яркой расцветки – в сиреневом цвете. Верх купальника едва прикрывает пышную грудь знаменитой красавицы, на ней она и решила сделать акцент.

Звезда сидит у бассейна и загорает, демонстрируя свое роскошное тело и смуглую кожу.

Напомним также, что Анастасия Квитко позировала в золотом бикини, обнажив ягодицы и тонком лифчике с множеством завязок, судя по всему не от купальника, так как его цвет чуть другой, чем у нижней части.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.