Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, не упускает возможности показать свои большие формы
Звезда опубликовала жаркое видео в своем сториз, пишет Politeka.net. На кадрах модель неподвижно сидит на шезлонге в пикантной позе.
Красотка выгнулась, а тем временем фотограф подошел сзади и сделал горячий кадр.
Пятая точка звезды кажется большой, особенно благодаря плавкам-бикини, которые "застряли" между ягодицами. Тонкие лямки натянулись выше бедер, полностью оголив упругую пятую точку: "Слишком жарко".
Звезда распустила волосы, немного скрыв купальник, который впился в ее кожу на спине.
Корейская Кардашьян вышла на прогулку в узком топе, засветив лишнее: "Детка, помилуй"
ЗНО 2020: украинским выпускникам подложили свинью, "чтобы отсеять слабых..."
Штрафовать будут по-новому, сдерут до 20 тысяч гривен: скандальное решение Рады
Экс-холостяк Макс Михайлюк засветился с новой любовницей на прогулке: "Боже, ребенок откуда?"
Красотка смотрела прямо перед собой из-под пышных ресниц.
Кадр получился невероятно горячим, жаль, только он не собрал много лайков и комментариев, ведь в сториз нет такой возможности. Вероятно, знаменитость засыпали приятными сообщениями в директ.
Напомним, Анастасия Квитко была в топе с огромным декольте и юбке. Образ модель дополнила стильными очками. Звезда смотрела в камеру и показывала свои пышные формы, а волосы решила оставить распущенными.
Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко порадовала пляжными кадрами, где позирует в бикини яркой расцветки – в сиреневом цвете. Верх купальника едва прикрывает пышную грудь знаменитой красавицы, на ней она и решила сделать акцент.
Звезда сидит у бассейна и загорает, демонстрируя свое роскошное тело и смуглую кожу.
Напомним также, что Анастасия Квитко позировала в золотом бикини, обнажив ягодицы и тонком лифчике с множеством завязок, судя по всему не от купальника, так как его цвет чуть другой, чем у нижней части.
Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте
Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.