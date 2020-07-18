Известная модель Деми Роуз показала, как проводит отдых

Звезда без стеснения хвастается не только своими прелестями, но и тем, где находится, пишет Politeka.net.

Модель записала несколько сториз в Инстаграм, где показала, как расслабляется на фоне пляжа.

"Распутница" предстала в соблазнительной сеточке, вероятно, боди. Полупрозрачная ткань натянулась на совершенных формах звезды, а также сквозь них пробивалось самое интимное. Красотка прикрыла грудь маленькими стикерами.

Видно, что тонкие лямки натянулись под тяжестью груди и им было тяжело справляться со своей работой. К тому же, большая часть груди едва ли не вываливалась из внушительного декольте.

На одном из кадров заметны "шелковые" бедра знаменитости.

Модель заплела тугую косичку, чтобы волосы не мешали ей, а также надела очки. Завершил жаркий образ макияж с акцентом на блестящие губы.

Также звезда показала, что она отдыхает не на "трезвую" голову. Красотка выпила алкогольный напиток из рюмки и запила соком.

Напомним, Деми Роуз позировала в платье с огромным декольте, из которого едва ли не вылазили ее пышные груди. Тонкие бретельки натянулись на шее модели, а игривый бантик посередине придавал еще большего акцента.

Аккуратная цепочка смотрелась на шее Деми просто замечательно.

Ранее сообщалось, что Деми Роуз предстала во всей красе в ярком бикини в виде двух треугольников из ткани.

Купальный наряд обтянул, но почти не прикрывал большие прелести роскошной знаменитости. Бюст "развалился" в лоскутках ткани и выглядел очень соблазнительно.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами