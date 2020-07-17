У должников по валютным кредитам не будут забирать имущество и выселять из квартир

Это предусмотрено законопроектом № 3640, который Рада приняла во втором чтении. За проголосовали 349 нардепов. Таким образом мораторий на взыскание имущества, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте, был продлен.

Этот мораторий действует в Украине с 2014 года. Изначально планировалось, что он будет действовать до вступления в силу закона, который установит правила погашения задолженности по валютным кредитам. Решить проблему мог кодекс о банкротстве, но, как считают авторы законопроекта № 3640, этого не произошло.

"Кодекс по процедурам банкротства <...> совершенно не решил вопрос особенностей погашения задолженности категории заемщиков, указанных выше (оформивших кредиты в иностранной валюте. – Ред.), однако отменяет мораторий на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте, с 21 октября 2020 года", – говорится в пояснительной записке.

Напомним, мораторий был введен после того, как из-за кризиса 2008-2009 годов и резкого скачка курса многие украинцы не смогли выплачивать валютные кредиты.

Сейчас потребительские кредиты в валюте в Украине запрещены.

Отметим также, что Нацбанк выступает за пересмотр “кредитных каникул” из-за накопления дисбаланса в банковской системе вследствие длительного карантина.

И.о. главы НБУ Екатерина Рожкова отметила, что весной Нацбанк поддерживал идею “кредитных каникул”, но теперь считает, что с переходом к адаптивному карантину вопрос следует пересмотреть.

Более того, по ее словам, не все должники, воспользовавшиеся “кредитными каникулами”, имели финансовые трудности по причине пандемии.

И.о. главы НБУ добавила, что банки Украины продолжают выполнять оплату по депозитам, что приводит к вымыванию ликвидных средств из финансовых учреждений из-за административного регулирования.

Напомним, в марте 2020 года НБУ разослал своим подопечным рекомендации по работе с заемщиками в период карантина. В частности, им было рекомендовано разработать программу «кредитных каникул» для снижения кредитной нагрузки.

Кроме того, были приняты два закона. Первый – о поддержке заемщиков на период карантина. Он до 30 апреля освободил от штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам. Это касается как банковских займов, так и онлайн-кредитов в МФО. Многие банки продлили это решение на весь период карантина (согласно Постановлению КМУ №500 от 17 июня он продлен до 31 июля 2020г.).

Кредитные каникулы – это временная отсрочка платежей по кредиту, которая предоставляется заемщику, с сохранением обязательств по их погашению. Проще говоря, это «заморозка» кредита – должник может какое-то время легально не платить и ему за это ничего не будет.

Однако стоит помнить, что отсрочка платежа не означает его отмену. Недополученную сумму банк равномерно распределит на оставшиеся выплаты либо продлит срок кредитования.

Напомним, в НБУ внезапно заявили о кредитах под 1702% годовых: что делать украинцам.

Как сообщала Politeka, украинцам раздадут жилье, Кабмин принял решение: кто и на каких условиях получит квартиры.

Также Politeka писала, что закон о кредитовании вступил в силу: за что теперь можно не платить.