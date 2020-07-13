Украинцев предупредили о подводных камнях кредитов "под 0%"
Об этом рассказала начальник управления защиты прав потребителей Национального банка Украины Ольга Лобайчук в эфире одного из украинских телеканалов, передает пресс-служба НБУ в Facebook.
Стоит помнить крайне важный совет: внимательно читать договоры и проверять все условия кредита.
"Фишка кредитов "под 0%" - эта ставка может действовать неделю. А после этого включаются штрафы, пеня, комиссии и дополнительные проценты. Вы удивитесь, в обращениях граждан мы встречали максимальную ставку по кредиту - 1702% годовых", - сообщила Лобайчук.
Отмечается, что в работе с обращениями граждан есть сложность, поскольку человек самостоятельно подписал договор с такими условиями: " Защитить права в таком случае сложно. Единственный, кто может помочь, - это суд".
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Такое заявление НБУ активно комментируют украинцы.
«Бардак даже в банковской сфере начинается там, где позволяет государство», «Ну давайте я предложу вместо регулятора - НБУ. Обяжите банки публиковать формуляр - сводную таблицу описывающий кредит, где будет наглядно видно годовую процентную ставку, период, штрафы и т.д.», «Вообще. Кредиты в нашей стране – это зло… И договор надо читать», «ну чтож, если человек верит что ему дадут кредит под 0%, то такого человека никак не исправить. Если не кредит, найдет другие места с "халявой"», - пишут в Сети.
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