Кроме того, уже включаются штрафы, пеня и дополнительные проценты

Украинцев предупредили о подводных камнях кредитов "под 0%"

Об этом рассказала начальник управления защиты прав потребителей Национального банка Украины Ольга Лобайчук в эфире одного из украинских телеканалов, передает пресс-служба НБУ в Facebook.

Стоит помнить крайне важный совет: внимательно читать договоры и проверять все условия кредита.

"Фишка кредитов "под 0%" - эта ставка может действовать неделю. А после этого включаются штрафы, пеня, комиссии и дополнительные проценты. Вы удивитесь, в обращениях граждан мы встречали максимальную ставку по кредиту - 1702% годовых", - сообщила Лобайчук.

Отмечается, что в работе с обращениями граждан есть сложность, поскольку человек самостоятельно подписал договор с такими условиями: " Защитить права в таком случае сложно. Единственный, кто может помочь, - это суд".

Такое заявление НБУ активно комментируют украинцы.

«Бардак даже в банковской сфере начинается там, где позволяет государство», «Ну давайте я предложу вместо регулятора - НБУ. Обяжите банки публиковать формуляр - сводную таблицу описывающий кредит, где будет наглядно видно годовую процентную ставку, период, штрафы и т.д.», «Вообще. Кредиты в нашей стране – это зло… И договор надо читать», «ну чтож, если человек верит что ему дадут кредит под 0%, то такого человека никак не исправить. Если не кредит, найдет другие места с "халявой"», - пишут в Сети.

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