Некоторые звезды имеют свои секреты, и на самом деле совсем не те, кем кажутся на первый взгляд

Думается, некоторые звезды не блещут умом, но на самом деле они совершенно неглупые люди. Некоторые звезды не только уже имеют высшее образование, но и вот-вот получат вторые дипломы.

Начнем с российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Красотка строит имидж глупенькой девушки, но мало кто знает, что она получила красный диплом на факультете СПбГУ, пишет Домашний очаг. Звезда по первому образованию географ.

Став популярной, Ольга решила получить второе образование и поступила на факультет психологии.

К слову, телеведущая также свободно владеет английским языком.

Российский певец Николай Басков получил диплом в Российской академии музыки им. Гнесиных. После этого он поступил в аспирантуру, где защитил кандидатскую диссертацию на тему «Специфика переходных нот для голосов. Пособие для композиторов».

В 2010 году артист поступил в МГУ, на факультет госуправления.

Российскую балерину Анастасию Волочкову нередко называют "фриком". Однако звезда не только отлично знает английский язык, но также имеет два высших образования.

Знаменитость обучалась в Академии русского балета им. А.Я. Вагановой. После того, как артистка родила дочь, она решила получить еще одно образование и поступила в Высшую школу экономики по специальности «менеджмент». Это помогло звезде открыть свою школу.

Солистка группы "Фабрика" Саша Савельева получила два диплома о высшем образовании, поступив в два музыкальных вуза — «Гнесинку» и Московский государственный институт имени Шнитке.

Также красотка решила стать продюсером, для чего снова подала документы в родной вуз.

Всеми любимая артистка Наталья Варлей поступила в Высшее театральное училище имени Щепкина, а также окончила Литературный институт им. Горького 1990 года. Так что Варлей еще и дипломированный поэт.

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