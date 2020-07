Украинская певица MARUV показала, как тренируется с девушками специально к новому концерту

Не так давно певица рассказала, как переживала карантин, как отменила часть концертов из-за него и как тперь проходят ее будни. Занимаясь подготовкой к эпичному возвращению, похоже, Анна не щадит себя и коллег. Благодаря своим танцам выступления Корсун очень привлекают аудиторию, поэтому девушка занимается с командой едва ли не каждый день, сообщает Politeka.

В этот раз Анна в черных велосипедках и черной майке блеснула растяжкой на одной из тренировок. Девушка показала, как танцует с коллегами и не стесняется естественного и несколько измученного вида.

Затем Анна продемонстрировала свое мастерство акробатики - с легкостью села на шпагат, подчеркнув, что заниматься нужно с осторожностью. Перед тем, как выполнять свои трюки, Анна же не раз отмечала, что много тренировалась и даже худела для исполнения некоторых акробатических элементов.

Также на своей странице в социальной сети Instagram певица решила представить сразу три фото в образе, который умилил сеть, ведь позировала Анна вместе со своей домашней любимицей - маленькой собачкой. Артистка, находясь на карантине, в последнее время крайне редко делилась новыми кадрами, поэтому фото вызвали шквал комментариев.

Анна счастливо позировала вместе с песиком на руках у кафетерия на террасе. При этом для выхода в свет она использовала мрачный наряд. Подчеркнув образ «кожанкой».

«It was so good to go outside and have lunch with a friend 🙌», - написала Анна под постом.

Вот что ответили фанаты:

«А у друга отличный фрак 😍👍🏻», «Муд: Изольда Александровна...», «Такие зайки я не могу😍😍😍», «Вы похожи 😘🤣», «Красуня💋💋💋💋», «С другом-подружкой🐾🐾🐾», «Хороша))», «Как хорошо тебе тёмненькой , нахер ты красилась только», «Изя твоя Халком стала», «Ух, какой серьёзный ⭐», «Красотка Марув ))💐💐💐».

