Ганна в домашньому образі показала, як займається з дівчатами

Українська співачка MARUV показала як тренується з дівчатами спеціально до нового концерту

Не так давно співачка розповіла, як переживала карантин, як скасувала частину концертів з-за нього і як тперь проходять її будні. Займаючись підготовкою до епічного повернення, схоже, Ганна не щадить себе і колег. Завдяки своїм танців виступи Корсун дуже приваблюють аудиторію, тому дівчина займається з командою чи не кожен день, повідомляє Politeka.

В цей раз Ганна в чорних велосипедках і чорній майці блиснула розтяжкою на одному з тренувань. Дівчина показала, як танцює з колегами і не соромиться природного і кілька змученого виду.

Потім Ганна продемонструвала свою майстерність акробатики - з легкістю сіла на шпагат, підкресливши, що займатися треба з обережністю. Перед тим, як виконувати свої трюки, Анна не раз відзначала, що багато тренувалася і навіть худла для виконання деяких акробатичних елементів.

Також на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram співачка вирішила представити відразу три фото в образі, який розчулив мережа, адже позувала Ганна разом зі своєю домашньою улюбленицею - маленькою собачкою. Артистка, перебуваючи на карантині, останнім часом вкрай рідко ділилася новими кадрами, тому фото викликали шквал коментарів.

Ганна щасливо позувала разом з песиком на руках у кафетерію на терасі. При цьому для виходу в світ вона використовувала похмурий наряд. Підкресливши образ «кожанкой».

«It was so good to go outside and have lunch with a friend 🙌», - написала Анна під постом.

Ось що відповіли фанати:

«А у одного чудовий фрак 😍👍🏻», «Муд: Ізольда Олександрівна...», «Такі зайчика я не можу😍😍😍», «Ви схожі 😘🤣», «Красуня💋💋💋💋», «З одним-подружкою🐾🐾🐾», «Хороша))», «Як добре тобі темненькой , нахер ти фарбувалася тільки», «Ізя твоя Халком стала», «Ух, який серйозний ⭐», «Красуня Марув ))💐💐💐».

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