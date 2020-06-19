Правительство продлило льготный режим социальных выплат на время карантина

Как стало известно из постановления Кабмина, внутренне перемещенные лица смогут продолжать получать пособие. Переселенцы автоматически получат деньги, им не придется обращаться в органы соцзащиты. Отмечается, что выплаты будут насчитываться все время, пока не отменят карантин, а также еще один месяц после его отмены. Добавим, что это пособие выплачивается людям для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Правда, по окончанию карантина уполномоченные органы должны будут провести перерасчет выплат. Некоторым переселенцам могут доплатить недостающие средства, а от некоторых могут потребовать часть денег вернуть.

Как известно, размер помощи переселенцам в 2020 году составил 1000 гривен для детей и пенсионеров, 442 гривны - для трудоспособных лиц. При этом на одну семью не выплачивают более 3000 гривен помощи.

Напомним, что в марте, когда начался карантин, Верховная Рада запретила проверять фактическое место проживания переселенцев при начислении им финансовой помощи. Более того, чтобы подтвердить статус переселенца людям не нужно было подтверждать, что они находятся на подконтрольной Украине территории. Кстати, жители оккупированных территорий не могут получать пенсии в Украине без подтвержденного статуса переселенца.

Напомним, что Рада приняла решение по индексации выплат, что кардинально изменится.

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