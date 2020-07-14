Знаменитая модель Сьюзи Кортез, известная как обладательница титула «самые красивые ягодицы в мире», продемонстрировала свою главную гордость прямо на улице
Горячая красотка поделилась новым снимком в своем Инстаграм, передает Politeka.net.
На фото Кортез идет по улице в весьма нетривиальном наряде. Из одежды на модели только красный лиф или короткий топ на завязках, а также белые трусы-бикини, которые позволяют красотке продемонстрировать свою впечатляющую пятую точку.
Модель уверенно шагает по проезжей части в черных ботфортах на высоком каблуке. Накачанные мышцы ее ног впечатляют не меньше, чем огромные упругие ягодицы.
В довершение дерзкого образа Кортез заплела волосы в две аккуратные косички.
Русская Кардашьян в ботфордах чуть не разорвала купальник пышным бюстом: на это можно смотреть вечно
Раздетая Бузова расставила ноги и устроила такое, что стыдно теперь всем: "Колхоз"
Юный сын Наташи Королевой привел взрослую любовницу, Тарзан может гордиться: "Он умеет делать так..."
Внешность маленького сына Собчак не дает никому покоя: "Симбиоз Виторгана и..."
Поклонники жгучей брюнетки пришли в восторг от нового смелого образа и буквально засыпали ее лайками и комплиментами в комментариях.
До этого мы писали, что Кортез опубликовала новый пикантный снимок на своей странице в Instagram.
На фото она впечатляет весьма экстравагантной внешностью. На ней одет необычный бюстгальтер красного цвета, который подчеркивает ее пышный бюст. Глаза девушки закрывает большой прозрачный козырек, но самая главная деталь образа - белые трусы, на которых она акцентирует внимание.
В ход пошли шаловливые ручонки Сьюзи. Одной рукой она максимально приспустила трусы вниз, а другой соблазнительно проводит по животу. Особый шарм знойному фото придает солнце, которое ярко освещает тело модели.
Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц приспустила трусы и поразила бесстыдством.
Как сообщала Politeka, хозяйка самых красивых ягодиц похвасталась "титулом" в белье из веревочек: "Идеальный ракурс".
Также Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц в тесном наряде похвасталась упругостями: «Осторожно, сейчас разорвешь!».