Знаменитая модель Сьюзи Кортез, известная как обладательница титула «самые красивые ягодицы в мире», продемонстрировала свою главную гордость прямо на улице

Горячая красотка поделилась новым снимком в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

На фото Кортез идет по улице в весьма нетривиальном наряде. Из одежды на модели только красный лиф или короткий топ на завязках, а также белые трусы-бикини, которые позволяют красотке продемонстрировать свою впечатляющую пятую точку.

Модель уверенно шагает по проезжей части в черных ботфортах на высоком каблуке. Накачанные мышцы ее ног впечатляют не меньше, чем огромные упругие ягодицы.

В довершение дерзкого образа Кортез заплела волосы в две аккуратные косички.

Поклонники жгучей брюнетки пришли в восторг от нового смелого образа и буквально засыпали ее лайками и комплиментами в комментариях.

До этого мы писали, что Кортез опубликовала новый пикантный снимок на своей странице в Instagram.

На фото она впечатляет весьма экстравагантной внешностью. На ней одет необычный бюстгальтер красного цвета, который подчеркивает ее пышный бюст. Глаза девушки закрывает большой прозрачный козырек, но самая главная деталь образа - белые трусы, на которых она акцентирует внимание.

В ход пошли шаловливые ручонки Сьюзи. Одной рукой она максимально приспустила трусы вниз, а другой соблазнительно проводит по животу. Особый шарм знойному фото придает солнце, которое ярко освещает тело модели.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц приспустила трусы и поразила бесстыдством.

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