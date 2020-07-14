Ольга Бузова возмутила фанатов тем, что провела эфир «ДОМ 2», будучи пьяной.

Ведущая «ДОМ 2» Ольга Бузова опозорилась прямо в эфире программы, явившись на лобное место совершенно пьяной. Такое поведение Бузовой шокировало и его коллегу Андрея Черкасова, и участников шоу. Однако, телеведущая набралась смелость признаться в своем пьяном виде и рассказала об этом в соцсетях, пишет Politeka.

Ольге Бузовой к скандалам не привыкать, но в этот раз телеведущая и певица переплюнула саму себя – в понедельник, 13 июля, зрители и участники программы «ДОМ 2» могли наблюдать певицу… совершенно пьяной в эфире. Заплетающимся языком ведущая пыталась сказать вступительное слово, но у нее это не вышло ни с первой, ни со второй попытки. Кроме того, она перепутала и фамилию коллеги – Андрея Черкасова, которого поведение теледивы повергло в шок.

Позднее, когда выходку Бузовой стали обсуждать в соцсетях, телеведущая решила объяснить и заодно – оправдаться за свой поступок. Так, она не стала отрицать, что приняла на грудь перед эфиром, но завуалировала все невинной фразой о «блеске в глазах».

«Находилась в прекрасном настроении, встретилась с подругами и немного расслабилась. Раз в 16 лет я позволила себе выйти на лобное место с ярким блеском в глазах. Надеюсь, вы мне это простите!» - пояснила 34-летняя телеведущая в сторис.

Однако, поклонники программы и подписчики телеведущей не разделили ее игривого настроения, заявив, что подобная выходка – просто недопустима и позорит профессию телеведущего.

«Подумала сначала, что показалось. Но «богиня» реально была нетрезва. И непонятно, алкогольное или другое опьянение. Зачем это пускать в эфир? Коль нажралась — сиди дома. Ан нет. Вот это дно. Настоящее. За такие вещи вообще-то увольняют. А Черкасов... Сидел, поддакивал. Но было видно, что ему не совсем удобно. Бузова, если напилась — не светись!» - писали разгневанные фанаты шоу. «Ну как обычно. Нажрутся — и потом извините, простите. И главное — друзья вечно виноваты» - поддерживали их другие.

Однако, нашлись и среди «линчевателей» Ольги Бузовой и защитники. Поклонники певицы и телеведущей отметили, что главное то, что певица не села сама за руль, как делают многие звезды и честно призналась.

«Господи, она не человек что ли?! Извинилась же, отстаньте от нее!» - писали ей слова поддержки. «Наверное, все мы не без греха, но, как говорилось ранее, благо, что за руль в таком состоянии не села» - писали другие.

Пока что главным вопросом остается то, как отреагирует на ситуацию руководство программы и ожидать ли телеведущей каких-либо санкций за свой «блеск в глазах».

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