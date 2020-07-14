Украинская певица Тина Кароль озадачила сеть неудачным макияжем

Тина Кароль уже много лет считается едва ли не иконой стиля - наряды певицы копируют, ее образам следуют, а манеру артистки всегда появляеться на публике с алой помадой на губах знает каждый поклонник. Звезда даже выпустила алую помаду собственного бренда.

Однако, в этот раз, похоже, образ Тины получился не совсем удачным. Пользователи сети отметили "кривой макияж" знаменитости, которая записала милый ролик. Видеозапись появилась на фан-аккаунте "Фан-Тина" и собрала сотни разных комментариев.

«Прям девочка-девочка 😍😍😍😍😍🐰», «Ну какая же милая , добрая, красивая, очаровательная , наша Тиночка! Так и хочется обнять тебя!😘😚🤗», «Это перманент так на губах расплывается. Неуклюже смотрится и вульгарно, как у пьяной женщины. А вообще обожаю Тину, но эти губы......кошмарик», «Стремные губы..», «Губы, как у клоуна! А вообще люблю Тину и считаю её эталоном женственности и красоты!», «Да губи звичайно ужасні....», «Губи як у клоуна. Навіть форма)», «Джокер? це ти?😬», «Губы, что с ними? Исправьте их», - написали пользователи.

Отметим, знаменитость уже давно славится своим чувством стиля, любит принимать участие в съемках в самых разных образах и каждое ее публичное появление будоражит поклонников все сильнее. В последние недели Тина была занята разработкой нового альбома, записью песен и съемками в продолжении украинского сериала.

В этот раз Тина в стильном палтье появилась вместе с Екатериной Осадчей перед объективом с солнечной улыбкой. На фан-аккаунте "ФанТина" также сообщается, что телеканал "1+1" празднует юбилей, поэтому поводу звезды поделились яркими кадрами в стильных образах.

«Канал «1 + 1» празднует юбилей - 25 лет в эфире! Светский репортаж из-за кулис праздничных съемок - уже сегодня,» - сообщается на странице.

Фанаты, ожидаемо, равнодушны не остались. Звезды, позирующие без белья, выглядели и правда потрясающе стильно:

«Тина клёвая», «Красотки !!!! ❤️❤️❤️🌹🌹🌹🌹», «Красапетки❤️», «Моя красивая ♥ ️», «Как летит время!», «Красавицы! 👌», «Я тоже хочу фото с Тиной😍😍😍👍», «Красотки, это правда гаряче🔥🔥🔥🔥🔥», «Какие красотки!», «Девочки, ВЫ СУПЕР !!!!!!! 👍👍👍🌹🌹🌹», = написали пользователи.

Напомним, что смелая Кароль показала лучшие ракурсы в тесном платье с разрезами: "Как конфетка в обертке".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль соблазнительно задрала ножку, прикрывшись белыми цветами: "Пора снова с Баланом...".

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